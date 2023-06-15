МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ ДОЛЖНА ПЕРЕНАСТРОИТЬСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ ЗДОРОВАЯ, ОБЛАДАЕТ ЗАПАСОМ НАСТОЯЩЕГО КАПИТАЛА И МОЖЕТ ИГРАТЬ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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