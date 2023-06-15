2023-06-15T09:44:00+03:00
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2023
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Глава ЦБ призвала перенастроить российскую финансовую систему
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. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ ДОЛЖНА ПЕРЕНАСТРОИТЬСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ ЗДОРОВАЯ, ОБЛАДАЕТ ЗАПАСОМ... ПРАЙМ, 15.06.2023
финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ ДОЛЖНА ПЕРЕНАСТРОИТЬСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ ЗДОРОВАЯ, ОБЛАДАЕТ ЗАПАСОМ НАСТОЯЩЕГО КАПИТАЛА И МОЖЕТ ИГРАТЬ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется