МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕВАНИЕ РОЛИ ДОЛЛАРА — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО СТРАНЫ СТАЛИ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕЗЕРВОВ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО В БУДУЩЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ БУДУТ В ОСНОВНОМ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПЛАТФОРМАМИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

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