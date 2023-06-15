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2023
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Мировой финансовый рынок переживает серьезные изменения, заявила Набиуллина
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. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕВАНИЕ РОЛИ ДОЛЛАРА — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО СТРАНЫ СТАЛИ... ПРАЙМ, 15.06.2023
финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕВАНИЕ РОЛИ ДОЛЛАРА — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО СТРАНЫ СТАЛИ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕЗЕРВОВ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО В БУДУЩЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ БУДУТ В ОСНОВНОМ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПЛАТФОРМАМИ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется