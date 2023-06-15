МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его KPI на следующий год до ПМЭФ заключается в том, чтобы пессимисты вернулись в страну. Половина уехавших из России уже вернулась, заявил Орешкин

"KPI — чтобы пессимисты вернулись", — сказал министр, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023 и отвечая на вопрос, поднятый модератором дискуссии, депутатом Андреем Макаровым, о том, какой KPI у министра на следующий год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.