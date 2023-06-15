Силуанов заявил, что его KPI на следующий год — чтобы пессимисты вернулись в Россию
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его KPI на следующий год до ПМЭФ заключается в том, чтобы пессимисты вернулись в страну.
"KPI — чтобы пессимисты вернулись", — сказал министр, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ-2023 и отвечая на вопрос, поднятый модератором дискуссии, депутатом Андреем Макаровым, о том, какой KPI у министра на следующий год.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230615/840833764.html
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