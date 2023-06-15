С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Обмен замороженными активами между Россией и другими странами возможен по решению Центробанка РФ, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин. NOS заявила, что нидерландские банки не заморозят российские активы

Отвечая на вопрос о возможном обмене замороженных активов РФ с другими странами, дипломат отметил: "За массу денег отвечает Центробанк, поэтому — если он решит, что возможны какие-то взаимозачёты или иные схемы".

"Мы не хотим наносить ущерба тем, кто добросовестно в России работает, обеспечивает наш рынок товарами, технологиями, услугами. Все шаги, которые предпринимают, ответные меры и санкции — они не направлены на то, чтобы пострадали добросовестные и готовые к развитию сотрудничества компании", — добавил он в разговоре с журналистами.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.