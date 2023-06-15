С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Москва заинтересована в независимой от санкций финансовой инфраструктуре взаимных расчетов с Каракасом, обсуждает соответствующие вопросы с Венесуэлой, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Титов призвал сделать Кубу латиноамериканским хабом для российского бизнеса

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы в отношениях между нашими странами была создана независимая от санкций и внешнего давления финансовая инфраструктура, поэтому сейчас, безусловно, конкретно эти вопросы обсуждаются", — сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение вопроса о расчетах в национальных валютах.

Москва также озвучивала соответствующие предложения на этот счет еще ряду стран региона, отметил он, добавив: "Мы заинтересованы в том, чтобы инфраструктура взаимных расчетов была независима от санкций, для этого соответствующая работа идет".

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.