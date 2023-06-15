МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% с 3,75% годовых, следует из заявления регулятора. Дефицит торгового баланса еврозоны в апреле составил 11,7 миллиарда евро

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 4%, 4,25% и 3,5% соответственно с 21 июня 2023 года", — говорится в документе.

Регулятор также отметил, что будущие действия ЕЦБ обеспечат доведение учетной ставки до уровня, достаточного для достижения целевого уровня инфляции в 2%.

В ЕЦБ добавили, что сокращение баланса активов, выкупленных в рамках программы APP, будет составлять в среднем 15 миллиардов евро в месяц до конца июня 2023 года, совет управляющих в то же время ожидает прекращения реинвестирования в рамках APP в июле 2023 года.

Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках данной программы, по крайней мере до конца 2024 года.

ПОГНОЗ РОСТА ВВП

ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,9% против мартовских ожиданий в 1%.

В следующем году Центробанк прогнозирует увеличение экономики стран зоны евро на 1,5%, а не на 1,6%, как прогнозировалось ранее.

На 2025 год ЕЦБ ожидает увеличение ВВП еврозоны на 1,6%, что совпало с мартовским прогнозом.

ПРОГНОЗ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ

ЕЦБ повысил прогноз годовой инфляции в странах еврозоны на 2023 год до 5,4% с 5,3%.

В 2024 году ЕЦБ теперь прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3% вместо ожидавшихся в марте 2,9%. На 2025 год прогноз также увеличен — до 2,2% с 2,1%.

Базовая инфляция в еврозоне в текущем году ожидается на уровне 5,1%. В марте Центробанк прогнозировал ее в 4,6%. На 2024 год ЕЦБ прогнозирует снижение показателя до 3%, на 2025 год — до 2,3%.

"Более жесткие условия финансирования являются основной причиной того, почему прогнозируется дальнейшее замедление инфляции к целевому уровню, так как ожидается, что они будут все больше снижать спрос", — отмечает регулятор в своем релизе.