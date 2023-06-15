МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк и группа компаний "ТНС энерго" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Банк обещает предоставить финансирование для новых проектов компании, оказать помощь в оптимизации долгового портфеля и при необходимости организовать сопровождение выхода "ТНС энерго" на публичные долговые рынки.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность участия страховой компании "Совкомбанк Страхование" в оптимизации производственных и финансовых рисков на базе продуктов страхования.

"Мы будем рады предоставить "ТНС энерго" свои финансовые ресурсы, а также аналитическую и информационную поддержку, поскольку высоко ценим сложившееся партнерство, и понимаем исключительную важность деятельности компании, которая обеспечивает электроэнергией более 17 миллионов человек в России", — сообщил руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

В свою очередь, генеральный директор "ТНС энерго" Елена Стельнова напомнила, что компания является гарантирующим поставщиком в 11 регионах России. "Для нас сотрудничество с банком, обладающим широкой филиальной сетью, в том числе в регионах присутствия сбытовых компаний группы является стратегическим и позволит сторонам укрепить свою позицию на рынке", — подчеркнула она.

Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он входит в топ-10 крупнейших в стране по размеру активов и капитала.

"ТНС энерго" — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах РФ.