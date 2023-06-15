МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. России и Алжиру следует активнее применять практику расчетов в национальных валютах, это обезопасит их экономики, сказал в ходе заявления по итогам российско-алжирских переговоров президент РФ Владимир Путин. Путин оценил сотрудничество России и Алжира в рамках ОПЕК+

"Безусловно, важна совместная работа по расширению практики расчетов между нашими странами в национальных валютах, что позволит обезопасить встречную торговлю от влияния третьих стран и негативной конъюнктуры на мировых валютных рынках", — отметил он.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира.

"Хорошие возможности имеются для российско-алжирской деловой кооперации по целому ряду других отраслей, в частности в автопроме, транспортном и сельхозмашиностроении, в области мирного использования космического пространства, связи и телекоммуникаций. Причем российская сторона готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, обучать профильных алжирских специалистов", — сказал президент и добавил, что РФ "традиционно многое делает в плане подготовки алжирских высококвалифицированных национальных кадров".

"В общей сложности порядка 20 тысяч алжирцев уже получили образование в наших вузах. Еще примерно 1,5 тысячи продолжают свое обучение. Учитывая высокий спрос среди алжирских граждан на учебу в России, приняли решение увеличить квоту бюджетных мест для Алжира на треть", — заключил Путин.