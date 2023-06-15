МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ДОМ.РФ и Совкомбанк подписали на ПМЭФ-2023 меморандум о долгосрочном сотрудничестве на рынке ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг. Документ в том числе предусматривает выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных закладными банка и поручительством Института развития в жилищной сфере.

Cтороны планируют осуществить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг, в том числе «зеленых» и социальных, общим объемом до 100 миллиардов рублей. Кроме того, соглашение закрепляет намерения сторон по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности таких бондов.

"Ипотека — это продукт с длинным сроком жизни, поэтому секьюритизация закладных через платформу ДОМ.РФ является важным инструментом управления ипотечным портфелем. Активное развитие электронных закладных позволило сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и эффективным", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В 2022 году Совкомбанк реализовал две пилотные сделки секьюритизации ипотечного портфеля в рамках платформы ДОМ.РФ. Объем выпусков ипотечных облигаций составил 6,8 миллиардов рублей, покрытие было сформировано из электронных закладных.

Секьюритизация ипотечного портфеля на платформе ДОМ.РФ помогает банкам повышать эффективность бизнеса, управлять рисками и привлекать финансирование для повышения доступности ипотеки.

"Оценив преимущества этого инструмента, они становятся регулярными оригинаторами ИЦБ ДОМ.РФ. Подписанием меморандума мы закрепляем наши намерения по тесному сотрудничеству в целях обеспечения роста технологичности ипотечной секьюритизации и продвижения повестки устойчивого развития на рынке ипотеки", — подытожил финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян.