С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов заявил о готовности инвестировать в строительство в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), вопрос в условиях. Финансовый эксперт оценил пользу от исламских инвестиций в Россию

О преимуществах ВСМ в ходе завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ говорил глава РЖД Олег Белозеров. Глава банка Герман Греф, ведущий сессию, спросил у Мордашова, готов ли он вкладываться в проект.

"Я думаю, ответ на свой вопрос знаете без моего ответа. Я же инвестор, все зависит от условий. Потенциальный ответ на ваш вопрос — да, то есть мы готовы инвестировать в ВСМ. Вопрос условий. Я думаю, что такая реакция будет у любого в этом зале", — ответил Мордашов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.