С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Объем дополнительных потребностей, который будет заявлен в новом бюджетном цикле, заставит кабмин провести приоритизацию расходов, а также вернуться к вопросу параметров бюджетного правила, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. России необходима приоритизация бюджетных расходов, считает Белоусов

"То, что нам не избежать — это вопрос о приоритизации. Мы много об этом говорим, но как только мы подходим к принятию серьезных развилок, серьезных решений, то получается: это не трогайте, это надо, это поручение и так далее и так далее. Поэтому, думаю, что объем дополнительных потребностей, которые будет заявлен на этом цикле заставит нас к этому подойти", — сказал Решетников на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что путь, которым пойдут экономические власти, еще предстоит найти. "Пойдем ли мы путем действительно жестких решений, когда мы что-то вырезаем, или пойдем путем, которым ходим обычно, когда идет фронтальное сокращение, и потом куда-то добавляем. Скорее всего, конечно, им в результате пойдем в большей части", — добавил он.

"Очевидно, второй источник, который будем сильно обсуждать — это бюджетное правило. Мы все равно к нему (к этому вопросу — ред.) вернемся. Потому что в тех параметрах, о которых мы договаривались год-полтора назад, мы дальше не пройдем", — указал министр.

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023- 2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.

На прошлом ПМЭФ глава Минэкономразвития говорил, что у министерства есть разногласия с Минфином по конструкции нового бюджетного правила, в первую очередь об уровне расходов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.