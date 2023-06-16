Красноярский край договорился о сотрудничестве с АСИ
Красноярский край договорился о сотрудничестве с АСИ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство Красноярского края и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве.
По словам врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, договоренность будет способствовать реализации востребованных проектов в социальной, креативной сфере, важных программ в рамках Национальной технологической инициативы.
"Агентство стратегических инициатив — надежный партнер нашего края в решении задач, связанных с улучшением инвестиционного климата, созданием условий для решения социальных проблем, реализацией человекоцентричных проектов", — отметил он.
Стороны заинтересованы в укреплении сотрудничества по целому ряду направлений. Среди них инфраструктурные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса, создание высокотехнологичной среды для разработки импортозамещающих продуктов и товаров.
https://1prime.ru/finance/20230616/840845604.html
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