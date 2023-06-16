С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или перераспределить "бюджетный пирог", последнее — лучший путь, но и самый тяжелый, считает он. Силуанов спрогнозировал нефтегазовые доходы бюджета России в 2023 году

"Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять — откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги — за это тоже заплатят — не знаю какие налоги, можно обсуждать — и те, и другие", — сказал он в рамках делового завтрака "Сбера" на тему: "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ.

"Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать", — уверен глава Минфина.

Министр также отметил, что за последние три года — с 2019 по 2022 год — расходы выросли в 1,5 раза. "Было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Самый лучший ответ — залезть внутрь и оттуда найти расходы", — заключил Силуанов.

По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета за январь-май составили 9,818 триллиона рублей, а расходы — 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.