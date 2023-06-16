РОССИЯ ОБЛАДАЕТ АКТИВАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ВМЕСТО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОВШЕНИЯ НАЛОГОВ — ГРЕФ НА ПМЭФ
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https://1prime.ru/finance/20230616/840846017.html
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РОССИЯ ОБЛАДАЕТ АКТИВАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ВМЕСТО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОВШЕНИЯ НАЛОГОВ — ГРЕФ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230616/840846017.html
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