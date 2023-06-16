ЦБ заявил об обладании России "платежным суверенитетом"
ЦБ: Россия вошла в 11 процентов стран мира, обладающих "платежным суверенитетом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года вошла в 11% стран мира, обладающих всеми элементами "платежного суверенитета" — своими платежной системой, системой быстрых переводов и цифровой валютой, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ.
"По прошлому году Россия попала в 11% стран всего мира, где существуют все три необходимых элемента платежной инфраструктуры для суверенитета: своя карточная система, система быстрых платежей и цифровой рубль", — сказала она.
Скоробогатова подчеркнула, что, соответственно, 89% стран мира такого не имеют. "Нам некоторые очень крупные страны говорят: "у нас такой (системы быстрых платежей — ред.) нет, мы только собираемся делать", — добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230616/840849537.html
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