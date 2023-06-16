С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года вошла в 11% стран мира, обладающих всеми элементами "платежного суверенитета" — своими платежной системой, системой быстрых переводов и цифровой валютой, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ. ЦБ вводит стимулы для кредитования проектов технологического суверенитета

"По прошлому году Россия попала в 11% стран всего мира, где существуют все три необходимых элемента платежной инфраструктуры для суверенитета: своя карточная система, система быстрых платежей и цифровой рубль", — сказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что, соответственно, 89% стран мира такого не имеют. "Нам некоторые очень крупные страны говорят: "у нас такой (системы быстрых платежей — ред.) нет, мы только собираемся делать", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.