С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Трудности с торговыми платежами иногда возникают, в первую очередь, из-за дисбаланса в торговле и неконвертируемости валют партнеров, в такой ситуации приходится искать сложные схемы через третьи страны, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф не смог завести новую Lada Aura

"Проблема такая: существует задача быстро заместить главную валюту, в которой происходит 80% всех международных расчетов. Это нетривиальная задача. Конечно, временные трудности в разных ситуациях возникают", — сказал он журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Греф отметил, что сложности с проведением платежей с торговыми партнерами возникают "в первую очередь из-за дисбаланса в торговле и неконвертируемости их валют".

"Есть страны, с которыми у нас большой профицит в торговле, и мы не можем провести платежи, потому что мы увеличиваем этот профицит, а эту валюту нам девать некуда. Мы ищем различные сложные схемы через третьи страны, чтобы "расшивать" такого рода платежи", — рассказал глава Сбербанка.

Он заверил, что банк находится в процессе поиска решений. При этом платежи проходят, но "возможно, не тем темпом, который нужен бизнесу". Греф добавил, что в банке сегодня доступны расчеты в 11 валютах, и их количество будет увеличиваться.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.