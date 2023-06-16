С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов призвал перераспределить "бюджетный пирог"

"Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать. Но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, то в этом году какие-то временны отступления могут быть", — сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ.

"Имею в виду, если потребуется проводить расходы, какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы", — добавил он.

Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве.

Ранее, выступая на деловом завтраке "Сбера", глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что объем дополнительных потребностей, который будет заявлен в новом бюджетном цикле, заставит кабмин провести приоритизацию расходов, а также вернуться к вопросу параметров бюджетного правила.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.