С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Введение пошлин на все биржевые товары российского экспорта обеспечило бы бюджет страны приростом на четверть, заявил РИА Новости на ПМЭФ министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывший министр внешнеэкономических связей РФ Сергей Глазьев. Патрушев заявил о сохранении пошлины на экспорт российского подсолнечника

Доходная часть бюджета РФ на 2023 год прогнозируется на уровне 26-27 триллионов рублей, расходная — 29.

"Если бы экспортные пошлины были снова введены на все биржевые товары, а также на первичные продукты их переработки, то мы имели бы сегодня доходную базу бюджета выше примерно на 5% ВВП. То есть она была бы выше, ну, на четверть – это точно. А сейчас эти деньги остаются за рубежом. В прошлом году 240 миллиардов долларов остались в иностранных валютах за границей. Из них минимум две трети могли бы быть предметом взимания экспортных пошлин", — рассказал Глазьев.

Он добавил, что его "удивляет разговор о том, что у бюджета нет денег, и надо что-то сокращать, потому что мы не можем, значит, погасить расходы, у нас большой дефицит".

"При этом одновременно из страны вывозятся 240 миллиардов долларов, и никому до этого нет дела. Это в высшей степени некомпетентно, мне кажется, и противоестественно даже", — добавил экономист.

Он пояснил, что "у государства есть огромный резерв в настоящий момент потенциального увеличения доходов через изъятие сверхприбыли, которая образуется от экспорта российского сырья — всю высокую конъюнктуру биржевых котировок".

"Правительство периодически пытается у экспортеров сырья выпросить деньги — ничего хорошего из этого не получается. Это такая коррупциогенная система переговоров, какой-то торг: дайте нам денег, вы слишком много заработали за пределами правового поля". Это не работает в современном государстве", — считает Глазьев.

Он напомнил, что "у нас есть прекрасный опыт, который сам лично вводил, — экспортные пошлины в начале 1990-х годов".

"Они были распространены на все биржевые сырьевые товары и все их производные продукты переработки и давали одну треть доходов федерального бюджета. Если бы эти экспортные пошлины не были упразднены в свое время под давлением МВФ, то не было бы дефолта. Первый результат их ликвидации был дефолт в 1998 году", — рассказал бывший министр.

"Сейчас под давлением наших обязательств ВТО мы их (пошлины — ред.) постепенно сужаем, хотя механизм отработан в высшей степени филигранно, они привязаны к мировым ценам. Они позволяют изъять более половины сверхприбыли, которая образуется от экспорта наших сырьевых товаров. Это по сути — природная рента, которая должна возвращаться государству", — добавил Глазьев.

Он считает, что возможность для наполнения доходной базы бюджета России за счет "природной ренты" путем введения экспортных пошлин огромна. "Пошлины полностью позволяют закрыть дефицит как текущий, так и потенциальный. Более того, может образоваться профицит, скорее всего, который можно использовать для формирования бюджета развития. Не для стабилизационных фондов, а для бюджета развития, ориентированного на рост инвестиций, по стимулированию инвестиционной активности", — подчеркнул экономист.

"В лучшие годы мы до 10% ВВП складывали в кубышки стабилизационных фондов и отправляли за рубеж. В итоге мы их потеряли, их арестовали, а можно было бы их вкладывать в стимулирование инвестиций. И мы бы жили сейчас на совершенно другом уровне экономического развития", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.