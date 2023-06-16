МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Росгеология" ("Росгео") и "Совкомбанк страхование" в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на установление и развитие долгосрочного партнерства для создания эффективной системы страховой защиты имущественных рисков холдинга и его сотрудников.

Помимо этого, предусматривается информационная поддержка и разъяснительная работа по страховым продуктам и услугам, а также создание специальных программ страхования для штатных работников предприятий, входящих в холдинг "Росгео".

Подписи под документом поставили генеральный директор "Росгео" Сергей Горьков и генеральный директор "Совкомбанк страхование" (АО) Игорь Лаппи.

"Совкомбанк страхование" — универсальная страховая компания, входит в состав группы Совкомбанка, третьего по размеру активов частного банка страны. Основные направления бизнеса — автострахование, ДМС, ипотечное и имущественное страхование, а также продукты для выезжающих за рубеж. Компания имеет высокие рейтинги и по итогам 2022 года входит в топ-15 по размеру страховой премии в сегментах non-life и автокаско.

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. 100% акций АО "Росгеология" находятся в собственности государства.