С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российские государственные финансы в целом сбалансирнованы, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. Минфин может увеличить платежи в бюджет с уходящих из России компаний

"Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы", — подчеркнул он.

Путин отметил наличие небольшого дефицита бюджета из-за переноса расходов влево по графику.

"Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", — пояснил президент.

Как указал российский лидер, власти намерены ориентироваться на цели по инфляции и текущую экономическуцю ситуацию, как в пандемию

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.