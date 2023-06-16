2023-06-16T15:21:00+03:00
2023-06-16T16:01:11+03:00
2023-06-16T15:21:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230616/840852559.html
Путин отметил сбалансированность российских госфинансов
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские государственные финансы в целом сбалансирнованы, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. "Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в... ПРАЙМ, 16.06.2023
финансы, экономика, новости, россия, финансы, бюджет
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852098.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852098.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852097.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852097.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852085.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84085/20/840852085.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230616/840850422.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российские государственные финансы в целом сбалансирнованы, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
"Отмечу, что сегодня наши государственные финансы в целом сбалансированы", — подчеркнул он.
Путин отметил наличие небольшого дефицита бюджета из-за переноса расходов влево по графику.
"Мы пошли на такой шаг осознанно, чтобы повысить темпы реализации государственных и региональных программ", — пояснил президент.
Как указал российский лидер, власти намерены ориентироваться на цели по инфляции и текущую экономическуцю ситуацию, как в пандемию
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.