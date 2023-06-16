С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет на следующие три года следует сформулировать. основываясь на политике, направленной на развитие экономики предложения, и повышении эффективности бюджетных расходов, заявил президент России Владимир Путин. Глазьев назвал способ увеличить доходы бюджета

Глава государства в пятницу выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Реализация политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышение эффективности бюджетных расходов — это те приоритеты, на базе которых необходимо сформулировать федеральный бюджет на будущую трехлетку", — сказал президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.