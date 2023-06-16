Путин назвал принципы формулирования федерального бюджета
Путин назвал принципы, по которым нужно сформулировать федеральный бюджет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет на следующие три года следует сформулировать. основываясь на политике, направленной на развитие экономики предложения, и повышении эффективности бюджетных расходов, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
"Реализация политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышение эффективности бюджетных расходов — это те приоритеты, на базе которых необходимо сформулировать федеральный бюджет на будущую трехлетку", — сказал президент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
https://1prime.ru/finance/20230616/840855529.html
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