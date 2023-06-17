МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Названа возможная сумма кредитов на приоритетные проекты

"Уверен, что уже во второй половине текущего года мы увидим более активное использование разных цифровых финансовых активов. Но к концу года, я думаю, что различные цифровые активы, выпущенные нашими организациями, будут измеряться уже десятками миллиардов рублей", — рассказал он.

По его словам, сейчас ЦФА выпущены на сумму около четырех миллиардов рублей, они "скорее пробные, не для того, чтобы заработать или привлечь в проект финансирование".

ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.