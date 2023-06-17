Аксаков: в России в 2023 году выпустят цифровые финактивы на десятки миллиардов рублей
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Уверен, что уже во второй половине текущего года мы увидим более активное использование разных цифровых финансовых активов. Но к концу года, я думаю, что различные цифровые активы, выпущенные нашими организациями, будут измеряться уже десятками миллиардов рублей", — рассказал он.
По его словам, сейчас ЦФА выпущены на сумму около четырех миллиардов рублей, они "скорее пробные, не для того, чтобы заработать или привлечь в проект финансирование".
ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20230617/840860529.html