МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Инвестирование в недвижимость в России при помощи покупки токенов – интересный инструмент, с его помощью можно "прилично заработать", но он пока не будет массовым, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аксаков предсказал объемы выпуска цифровых финансовых активов в России

Весной группа "Самолет" запустила токены, привязанные к стоимости недвижимости, для инвестирования в "цифровые квадратные метры".

"На мой взгляд, это — очень интересная схема, она будет востребована. Понятно, что массового инвестирования не стоит ждать, но те, кто ищет варианты сбережения и приумножения своих средств с помощью разных инвестиционных продуктов, я уверен, будут использовать этот инструмент", — отметил Аксаков.

Он напомнил, что жилье имеет разную стоимость в зависимости от начала застройки. Например, цена жилья на "нулевом" отрезке может быть в два раза ниже стоимости недвижимости, которая продается уже в готовом виде. "И те граждане, которые инвестировали на "нулевом" этапе, купили доли квадратных метров или квадратные метры, смогут продать их уже после того, как дом будет сдан, и заработать довольно приличные деньги", — добавил депутат.

В перспективе, если то, что запустил сейчас "Самолет", оправдается, покажет свою эффективность, то дальше это может быть огромный рынок, измеряемый триллионами рублей, отметил также Аксаков.

"Понятно, что всех допускать к этому рынку опасно. Важно, чтобы был отбор тех организаций, которые размещают токены, в том числе отбор с учетом качества их работы на рынке и финансового положения. И здесь Центральный банк должен смотреть на все риски, связанные с выпуском таких токенов для инвестирования в жилищное строительство", — заявил он.

Вместе с тем Аксаков усомнился, что Москве нужна льготная программа на жилье в новостройках, и допустил, что программу могут скорректировать с учетом финансового потенциала регионов.

"Москве, может быть, льготная программа федерального уровня и не нужна. А у нас большая часть уходит на московские регионы и другие регионы с мощным экономическим потенциалом. Зачем льготная ипотечная программа в Москве? Здесь и так в этом плане все неплохо. А есть регионы, где у людей доходы низкие, и они не могут позволить себе приобрести жилье по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, льготные программы по ипотечному кредитованию должны иметь точечный характер, а не использоваться повсеместно.

"Я допускаю, что, возможно, она будет скорректирована как раз с учетом уровня бюджетной обеспеченности финансового потенциала регионов", — ответил он на вопрос, могут ли из этой программы просто исключить Москву и Санкт-Петербург.

Льготная ипотека на новостройки была продлена в конце прошлого года до 1 июля 2024 года, при этом ставки по ней выросли до 8% годовых. Президент России Владимир Путин отмечал, что этот механизм планируется постепенно сворачивать, но одновременно будет расширен доступ к семейной ипотеке — она станет основным инструментом.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.