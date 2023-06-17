С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Госдолг США установил новый исторический рекорд

Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал повысить уровень государственного долга, что стало бы одним из источников финансирования приоритетных проектов. По словам банкира, это позволило бы привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей.

"У нас есть пока потенциал, который позволяет не трогать госдолг. Есть Фонд развития промышленности, Фонд национального благосостояния. Надо задействовать те ресурсы, которые сейчас есть, так чтобы они эффективнее использовались, в том числе на технологическую перестройку экономики. Надо направить эти ресурсы не на текущие какие-то задачи, а на перспективное развитие", — рассказал депутат.

Также эти задачи, по его словам, поможет выполнить утвержденный правительством перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики, для кредитования которых предусмотрено стимулирующее регулирование. Аксаков уточнил, что потенциал кредитования в рамках этого подхода составляет до 10 триллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.