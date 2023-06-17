С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ в этом году хочет запустить биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу за покупки до определенной суммы, считает, что это будет востребованным, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. ЦБ будет тестировать оплату цифровым рублем в 11 городах

"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", — сказала она в интервью телеканалу РБК, добавив, что в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК).

"Это оплата по лицу до определённой суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребовано на небольшие суммы. С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", — добавила первый зампред ЦБ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.