С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Существуют предпосылки долгосрочных структурных, или даже кризисных проблем с госдолгом США, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Госдолг Италии в апреле достиг исторического максимума

"Есть предпосылки долгосрочных структурных проблем, может быть, и кризисных проблем с государственным долгом США. Но это не нынешние перипетии из-за изменения потолка госдолга", — сказал Клепач.

Он отметил, что существует проблема того, кто же будет спонсировать американский госдолг. "Традиционно, это делали Китай, арабские страны, Великобритания. Сейчас Китай сокращает свой американский портфель, а также арабские страны, учитывая все сложности отношений", — отметил Клепач.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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