В ВЭБ заявили о предпосылках долгосрочных проблем с госдолгом США
Главный экономист ВЭБ Клепач отметил предпосылки долгосрочных проблем с госдолгом США
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Существуют предпосылки долгосрочных структурных, или даже кризисных проблем с госдолгом США, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.
"Есть предпосылки долгосрочных структурных проблем, может быть, и кризисных проблем с государственным долгом США. Но это не нынешние перипетии из-за изменения потолка госдолга", — сказал Клепач.
Он отметил, что существует проблема того, кто же будет спонсировать американский госдолг. "Традиционно, это делали Китай, арабские страны, Великобритания. Сейчас Китай сокращает свой американский портфель, а также арабские страны, учитывая все сложности отношений", — отметил Клепач.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20230617/840861914.html
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