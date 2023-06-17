С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Мошенники в среднем похищают у россиян 50-80 тысяч рублей, компании теряют от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей, рассказал директор Bi.Zone Дмитрий Самарцев на ПМЭФ.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что способы воздействия на жертв стали изощреннее, поетому сумма хищений выросла. По словам директора компании, физлица могут лишиться в среднем от 50 до 80 тысяч рублей, юрлица — от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от сегмента.
Самарцев подчеркнул, рост суммы хищения связан с изменяющимся новостным фоомн и увеличивающимся давлением со стороны злоумышленников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230617/840861973.html
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