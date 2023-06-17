С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Ключевую ставку ЦБ повышать не обязательно, заявил Костин

"Эпоха низких процентных ставок закончилась, поскольку Федеральная резервная система приступила к их стремительному повышению, чтобы сдержать инфляцию, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие и самых низких процентных ставок за 5 000 лет развития цивилизации с начала бронзового века", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.

В результате 2022 год, как отметил глава "Роснефти", стал худшим годом в истории с точки зрения доходности мировых государственных облигаций, выпущенных с 1865 года.

На этом фоне, подчеркнул Сечин, свежее высказывание главы ФРС Пауэлла о твердом намерении любой ценой подавить инфляцию и повышать ставки в течение нескольких лет, невзирая на прогнозируемый рост долга до 51 триллиона долларов к 2030 году, свидетельствует о крайней серьезности проблем.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.