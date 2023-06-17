Глава "Роснефти" Сечин: эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Эпоха низких процентных ставок закончилась, поскольку Федеральная резервная система приступила к их стремительному повышению, чтобы сдержать инфляцию, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие и самых низких процентных ставок за 5 000 лет развития цивилизации с начала бронзового века", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
В результате 2022 год, как отметил глава "Роснефти", стал худшим годом в истории с точки зрения доходности мировых государственных облигаций, выпущенных с 1865 года.
На этом фоне, подчеркнул Сечин, свежее высказывание главы ФРС Пауэлла о твердом намерении любой ценой подавить инфляцию и повышать ставки в течение нескольких лет, невзирая на прогнозируемый рост долга до 51 триллиона долларов к 2030 году, свидетельствует о крайней серьезности проблем.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/finance/20230617/840862830.html