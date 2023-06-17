С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Минцифры предложило замораживать отчисления авторам-иноагентам, которые были оштрафованы за фейки о Вооруженных силах России, и запретить отечественным компаниям размещать рекламу у таких лиц. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Минюст расширил реестр иноагентов

"Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооруженных сил РФ", — сказал министр в рамках ПМЭФ.

Он подчеркнул, что деньги планируется замораживать на спецсчете для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, отметил шадаев, министерство предложило запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.