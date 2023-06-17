МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Украинская сторона намерена показать в Лондоне план превращения страны в "энергетический хаб Европы" до 2050 года, для реализации проекта запросит 400 миллиардов долларов, передает украинское издание Forbes.ua со ссылкой на данные презентации. "Погружают глубже в бездну": французы возмутились тратой денег на Украину

"К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в 7 раз, добыча газа – в 4 раза, нефти — более чем в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023)", — отмечает издание.

Как сообщает Forbes.ua, Украина намерена локализовать 90 процентов производства малых модульных реакторов для самостоятельной выработки ядерного топлива, заменить угольные теплоэлектростанции ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. Страна также хочет нарастить нефтедобычу до 15 миллионов (в 6,7 раза), экспорт газа до 66 миллиардов кубометров в год и нефтепереработку до 11 миллионов тонн. Кроме того, украинские власти планируют построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для поставок электроэнергии в Евросоюз в пять раз до десяти ГВт.

Согласно директору Центра исследований энергетики Александру Харченко, представленные показатели "не имеют никакой связи с реальностью", так как план превысил и без того амбициозную энергетическую стратегию Украины.