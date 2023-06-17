Forbes.ua: Украина попросит 400 миллиардов долларов, чтобы стать "энергохабом Европы"
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Украинская сторона намерена показать в Лондоне план превращения страны в "энергетический хаб Европы" до 2050 года, для реализации проекта запросит 400 миллиардов долларов, передает украинское издание Forbes.ua со ссылкой на данные презентации.
"К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в 7 раз, добыча газа – в 4 раза, нефти — более чем в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов. Такое будущее украинской энергетики правительство представит международным партнерам и донорам в Лондоне на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023)", — отмечает издание.
Как сообщает Forbes.ua, Украина намерена локализовать 90 процентов производства малых модульных реакторов для самостоятельной выработки ядерного топлива, заменить угольные теплоэлектростанции ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. Страна также хочет нарастить нефтедобычу до 15 миллионов (в 6,7 раза), экспорт газа до 66 миллиардов кубометров в год и нефтепереработку до 11 миллионов тонн. Кроме того, украинские власти планируют построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для поставок электроэнергии в Евросоюз в пять раз до десяти ГВт.
Согласно директору Центра исследований энергетики Александру Харченко, представленные показатели "не имеют никакой связи с реальностью", так как план превысил и без того амбициозную энергетическую стратегию Украины.
https://1prime.ru/finance/20230617/840864410.html