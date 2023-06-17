Эрдоган заявил о намерении увеличить турецкий экспорт
Эрдоган: Турция планирует увеличить экспорт до 265 миллиардов долларов в 2023 году
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АНКАРА, 17 июня- ПРАЙМ. Турецкое правительство планирует нарастить экспорт до 265 миллиардов долларов в 2023 году и до 400 миллиардов долларов в 2028 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер в субботу выступил на заседании Союза экспортеров Турции.
Он отметил, что правительство поставило цель достичь экспорта в 265 миллиардов долларов к концу этого года и увеличить показатель в 2028 году до 400 миллиардов долларов.
"Мы будем много путешествовать, мы будем ездить по миру и планировать. Шаги, предпринятые Турцией во внешней политике за последний 21 год, оказались эффектными для нашего экспорта. С расширением сети дипломатических представительств Турции увеличился и ее экспорт", — подчеркнул Эрдоган.
По его словам, усилия Анкары в рамках продуктовой сделки. а также "поток любви" в других государствах после выборов указывают на "благосклонное отношение" к Турции.
https://1prime.ru/finance/20230617/840864896.html
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