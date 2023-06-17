АНКАРА, 17 июня- ПРАЙМ. Турецкое правительство планирует нарастить экспорт до 265 миллиардов долларов в 2023 году и до 400 миллиардов долларов в 2028 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ обнаружили новую главу ЦБ Турции в списке "теневой дипломатии" США

Турецкий лидер в субботу выступил на заседании Союза экспортеров Турции.

Он отметил, что правительство поставило цель достичь экспорта в 265 миллиардов долларов к концу этого года и увеличить показатель в 2028 году до 400 миллиардов долларов.

"Мы будем много путешествовать, мы будем ездить по миру и планировать. Шаги, предпринятые Турцией во внешней политике за последний 21 год, оказались эффектными для нашего экспорта. С расширением сети дипломатических представительств Турции увеличился и ее экспорт", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, усилия Анкары в рамках продуктовой сделки. а также "поток любви" в других государствах после выборов указывают на "благосклонное отношение" к Турции.