С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в уже существующую российскую систему, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкномике ЕЭК Сергей Глазьев. Раскрыта помеха торговле России со странами АСЕАН

"У (России — ред.) есть система электронных сообщений Банка России, которая полностью заменяет SWIFT, она открыта для банков третьих стран. Поэтому любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в эту систему. Одновременно нужно выстраивать прямые корреспондентские отношения между банками. Конечно, важны и национальные валюты. Здесь мы можем, допустим, создать специальные банки, которые будут работать только в национальных валютах и вообще не будут зависеть от санкций", — отметил министр ЕЭК.

По его словам, именно такие шаги необходимо предпринять для роста торговли между Россией и АСЕАН. Министр напомнил, что подобные меры уже имели успех в отношении торговли с рядом стран.

"В прошлом году мы получили бум торговли с Китаем и Индией, а также с Ираном. И практически все, что мы потеряли на Западе, мы восстановили на Востоке и на Юге. В этом году мы ожидаем, что импорт полностью восстановится. С АСЕАН, к сожалению, такого опыта нет", — пояснил Глазьев.

Он также отметил, что страны АСЕАН "привыкли пользоваться западными инструментами финансовой поддержки, например страховыми инструментами и страховыми гарантиями". В Госдуме выступили за создание "коллективной валюты"

"Английские страховки нам больше не дают, а страны Юго-Восточной Азии до сих пор не знают, что Россия может давать страховки в рублях. Мы им их предлагаем, а они не понимают, что страхование экспорта в рублях осуществляется при государственной поддержке. Требуется время, чтобы они в этом разобрались. И как раз работа через меморандумы позволяет нам как можно быстрее погрузить в эту тематику наших партнеров из АСЕАН. Вчера у нас была сессия с АСЕАН, и я предложил наш очередной семинар со странами АСЕАН посвятить именно этой проблеме", — заключил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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