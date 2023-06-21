МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Евросоюзу следует с осторожностью подойди к вопросу о конфискации замороженных из-за санкций российских активов, заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Источник раскрыл, когда ЕС оформит новый пакет санкций против России

"Я считаю, что мы должны быть очень осторожны", — ответил он на вопрос о позиции Австрии по вопросу об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины.

По его мнению, все действия в рамках этого вопроса "должны быть полностью обоснованы".

"Это может быть оспорено, и это может быть оспорено в европейских или американских судах. И если любое из этих действий будет отменено судьей, это будет дипломатическая и экономическая катастрофа", — пояснил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на документ передавало, что рабочая группа ЕС по использованию российских активов пришла к выводу, что нет законного основания, позволяющего полностью конфисковать замороженные в связи с западными санкциями российские активы.