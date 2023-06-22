МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам июньского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75% с 4,5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Британия предоставит Всемирному банку гарантии на три миллиарда долларов

Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 22 июня, в 14.00 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 17 июня. Аналитики прогнозируют, что показатель сократился на 2 тысячи — до 260 тысяч заявок.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 4,25 миллиона следок с 4,28 миллиона в апреле.

В 18.00 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 16 июня. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,4 миллиона баррелей, до 466,7 миллиона.