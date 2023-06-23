МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Портрет человека, который чаще всего попадается на удочку мошенников — это мужчина, живущий в Москве или Санкт-Петербурге, который получает около 77 тысяч в месяц и при этом верит в финансовые пирамиды, говорится в сообщении "Тинькофф банка", опубликованном в официальном Телеграм-канале. Набиуллина объяснила успех мошенников финансовой безграмотностью россиян

Так, согласно портрету, который составила команда "Тинькофф защиты", больше всего склонен доверять злоумышленникам мужчина в возрасте 35 лет. Его доход составляет примерно 77 тысяч рублей в месяц. А живет он в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.

При этом, такой человек верит, что на финансовых пирамидах получится заработать. Кроме того, он доверяет людям, которые по телефону представляются сотрудниками банка или госорганов.

"Если в портрете вы узнали себя, будьте особенно внимательными. Если не узнали, все равно сохраняйте бдительность — преступники всегда придумывают новые способы обмана", — заключили в "Тинькофф".

Ранее в июне Банк России сообщил, что кибермошенники в первом квартале похитили у клиентов российских банков 4,5 миллиарда рублей. По расчетам РИА Новости, это стало рекордным объемом хищений за квартал. При этом доля хищений с использованием методов социальной инженерии в первом квартале составила 50,5% против 52,5% год назад.