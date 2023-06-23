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В Конгрессе согласовали оборонный бюджет США
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. Профильные комитеты обеих палат конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2024 год. Сенатский комитет по вооруженным силам в пятницу поддержал документ 24 голосами... ПРАЙМ, 23.06.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, бюджет, сша, оборона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Профильные комитеты обеих палат конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2024 год.
Сенатский комитет по вооруженным силам в пятницу поддержал документ 24 голосами против одного, утвердив 286 поправок из 445 рассмотренных.
Накануне проект оборонного бюджета получил одобрение комитета по вооруженным силам палаты представителей с результатом 58 против одного.
Далее бюджет поступает на рассмотрение обеих палат, а после голосования формируется консолидированная версия, также подлежащая утверждению конгрессменами и сенаторами.
На 2024 год Белый дом запросил для Пентагона исторически рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.
На оборонные расходы не распространяется сделка Белого дома с конгрессом о временном прекращении действия долгового потолка в обмен на ограничение роста бюджетных ассигнований.