ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Профильные комитеты обеих палат конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2024 год. В США подали иск к нефтяникам на 50 миллиардов долларов за "нефтяной купол"

Сенатский комитет по вооруженным силам в пятницу поддержал документ 24 голосами против одного, утвердив 286 поправок из 445 рассмотренных.

Накануне проект оборонного бюджета получил одобрение комитета по вооруженным силам палаты представителей с результатом 58 против одного.

Далее бюджет поступает на рассмотрение обеих палат, а после голосования формируется консолидированная версия, также подлежащая утверждению конгрессменами и сенаторами.

На 2024 год Белый дом запросил для Пентагона исторически рекордный бюджет в 842 миллиарда долларов – на 26 миллиардов больше, чем было в 2023 году и почти на сто миллиардов больше, чем в 2022 году.

На оборонные расходы не распространяется сделка Белого дома с конгрессом о временном прекращении действия долгового потолка в обмен на ограничение роста бюджетных ассигнований.