МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение возможностей эмитентов и инвесторов при совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ. Путин подписал закон о штрафах за неучет диджитал-рекламы

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает неквалифицированным инвесторам без прохождения тестирования совершать сделки с государственными ценными бумагами субъектов РФ. Согласно пояснительной записке, это расширит спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив их приобретение, в том числе через финансовую платформу.

Кроме того, закон позволяет эмитентам облигаций, размещаемых через финансовую платформу, и агентам, действующим по их поручению, покупать такие бумаги через эту же платформу.

Операторам финансовых платформ разрешается совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператора обмена ЦФА, которые являются некредитными финансовыми организациями.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.