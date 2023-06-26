ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Китай в настоящее время является крупнейшим двусторонним кредитором развивающихся стран и Запад предпринимает все усилия к тому, чтобы заставить КНР максимально списывать свои требования, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

"Запад стремится к тому, чтобы развивающиеся страны с высоким уровнем госдолга не платили именно Китаю, а не другим кредиторам, включая частных держателей гособлигаций этих стран ", — сообщил он, говоря о проблеме долговых кризисов в мире.

Можин подчеркнул, что структура долговых обязательств в мире очень изменилась со снижением доли "западных стран-членов Парижского клуба кредиторов" и ростом доли Китая, который стал "главным кредитором всех развивающихся стран".

При этом КНР возражает против того, чтобы Парижский клуб диктовал Пекину условия списаний долгов и чтобы МВФ диктовал условия реструктуризации.

"Китайцы, с одной стороны, пытаются найти какие-то выходы из положения, они не враги этим бедным странам… надо понимать, что, если финансирует Китай, то это его банки финансируют, они финансируют конкретные проекты — новый аэропорт построить или там морской порт", — отметил Можин.

Как объяснил представитель России в МВФ, Пекин выступает против списаний долгов до того, как коммерческие кредиторы не пойдут на аналогичный шаг, однако "те сидят и ничего не предпринимают".

"Здесь огромный элемент жульничества во всём. Эти держатели гособлигаций финансируют дефицит бюджета, при этом под огромные совершенно ростовщические проценты. И непонятно, как с ними дело иметь", — добавил Можин.