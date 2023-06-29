МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Необходимо исключить финансовых управляющих из схемы банкротства, что позволит уменьшить количество времени на получение сведений об активах, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Россияне стали чаще банкротиться в 2023 году

"Сейчас необходимо пройти стадию, когда финансовый управляющий направляет запросы об имуществе, средствах банкрота, а только потом уже вступает в дело суд. Предлагается упростить эту схему, убрав из нее финансовых управляющих, что позволит сократить время получения сведений о выведенных активах", — сказал он.

По его словам, нововведение позволит суду "в приоритетном порядке самому истребовать сведения, не дожидаясь действий финансовых управляющих".

Шейкин также предложил расширить конкурсную массу должников, "включая активы, переоформленные на третьих лиц", чтобы затруднить действия номинальных собственников.

"Кроме того, все чаще вопросы криптовалют и цифровых активов становятся актуальными в делах о банкротстве. Это также усложняет процесс розыска активов, но мы работаем в этом направлении и уверены, что государство решит эту проблему. В то же время, должники все чаще находят новые способы скрыть свое имущество от приставов, но мы готовы противодействовать им", — добавил сенатор.