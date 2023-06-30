НОВОСИБИРСК, 30 июн — ПРАЙМ. Профицит торгового баланса России в 2023 году может оказаться меньше апрельского прогноза Банка России, что видно из развития ситуации с импортом и экспортом, сообщил журналистам в пятницу директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. В ЦБ рассказали, когда годовая инфляция в России превысит четыре процента

Согласно апрельскому прогнозу ЦБ, профицит торгового баланса РФ в 2023 году составит 117 миллиардов долларов против 308 миллиардов долларов годом ранее, а затем еще снизится до 111 миллиардов долларов в следующем году и 110 миллиардов долларов в 2025 году.

"То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина очень складывается позитивная. Восстановление импорта, которое произошло в прошлом году – это очень яркая иллюстрация быстрой адаптации российской экономики к санкционным ограничениям. Импорт сейчас фактически на докризисных уровнях", — сказал он.

Тремасов отметил, что в то же время ситуация с экспортом противоположная.

"С экспортом напротив, мы видим нарастающее санкционное давление и более того, мы видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому вот эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше. Уточенные оценки мы представим после июльского совета директоров", — сказал он.

В свою очередь, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что такая картина по внешним условиям, естественно, транслируется в динамику обменного курса, а через него в баланс рисков для инфляции.

"Начиная с февральского заседания совета директоров последовательно отмечал, что внешние условия на этот год мы видим как источник проинфляционного риска. Это одна из причин, почему сигнал на последнем заседании был дальше ужесточен в сторону того, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях", — сказал он.