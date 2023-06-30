МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 1,8%, следует из данных ЦБ РФ. ЦБ понизил прогноз профицита торгового баланса России

Показатель на 1 июня 2023 года составил 86,197 триллиона рублей после 84,636 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,561 триллиона рублей.