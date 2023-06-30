2023-06-30T15:47:07+03:00
2023-06-30T15:47:07+03:00
2023-06-30T15:47:07+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230630/840962457.html
Денежная масса России в национальном определении выросла в мае
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 1,8%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 июня 2023 года составил 86,197... ПРАЙМ, 30.06.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в мае вырос на 1,8%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июня 2023 года составил 86,197 триллиона рублей после 84,636 триллиона на 1 мая. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,561 триллиона рублей.