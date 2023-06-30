МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Расписки Qiwi растут примерно на 4% на фоне сообщения компании о завершении первого этапа реструктуризации, следует из данных торгов на Московской бирже. Qiwi plc завершила первый этап реструктуризации

К 16.07 мск ценные бумаги дорожают на 3,83%, до 675 рублей, до сообщения расписки дешевели примерно на 1%. При этом максимально бумаги уже поднимались на 4,91%, до 683,5 рубля.

Ранее в пятницу Qiwi сообщила о том, что завершила первый этап реструктуризации, консолидировав российские активы компании в рамках АО "Киви". Акционерному обществу были переведены группа компаний Rowi, группа компаний RealWeb, ООО "Киви Финанс" и другие. Дополнительно АО "Киви" приобретет ООО МФК "Полет Финанс" после получения необходимых регуляторных согласований. Окончательно активы Qiwi plc и АО "Киви" планируется разделить к сентябрю этого года.