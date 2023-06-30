Украина исчерпала квоту Всемирного банка и финансируется грантами или гарантиями стран-доноров
ВАШИНГТОН, 30 июн — ПРАЙМ. Украина уже полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, а новое финансирование идет за счет грантов или гарантий стран-доноров, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка.
"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — сообщил он на условиях анонимности.
По словам собеседника агентства, основными гарантами и странами-донорами выступают государства Евросоюза и G7.
Комментируя предоставленный Киеву последний заем от Всемирного банка в объеме 1,5 миллиарда долларов, он подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии. "Россия голосовала против", — отметил собеседник агентства.
Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.
В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://1prime.ru/finance/20230630/840965118.html