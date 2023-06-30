ВАШИНГТОН, 30 июн — ПРАЙМ. Украина уже полностью исчерпала свою квоту во Всемирном банке, а новое финансирование идет за счет грантов или гарантий стран-доноров, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка. Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС

"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров", — сообщил он на условиях анонимности.

По словам собеседника агентства, основными гарантами и странами-донорами выступают государства Евросоюза и G7.

Комментируя предоставленный Киеву последний заем от Всемирного банка в объеме 1,5 миллиарда долларов, он подтвердил, что речь идет о средствах, привлеченных под гарантии Японии. "Россия голосовала против", — отметил собеседник агентства.

Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.

В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.