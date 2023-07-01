МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Центральные банки в первом квартале текущего года чаще всего отказывались от евро в своих международных валютных резервах: его доля сократилась сильнее остальных валют и вновь упала ниже 20%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Аналитики ожидают роста курса доллара выше 90 рублей

Ниже 20% доля евро в международных валютных резервах опустилась в первом квартале 2022 года впервые за несколько лет, а уже по итогам третьего квартала достигла многолетнего минимума в 19,51%. К концу года доля европейской валюты неожиданно вернулась к отметке в 20,37%, однако сейчас вновь "ушла" ниже 20%.

Так, согласно данным организации, доля международных валютных резервов в евро за январь-март текущего года сократилась на 0,6 процентного пункта — до 19,77%.

Другие валюты "потеряли" значительно меньше: доля фунта стерлингов сократилась на 0,05 процентного пункта — до 4,85%, японской иены — на 0,04 процентного пункта, до 5,47%, китайского юаня — на 0,02 процентного пункта, до 2,58%.

Основными бенефициарами их сокращения стали доллар и нерезервные валюты. Так, доля "американца" выросла на 0,43 процентного пункта — до 59,02%, а доля мягких валют — на 0,19 процентного пункта, до максимальных с третьего квартала 2012 года 3,65%.

Также немного подросли доли канадского доллара — на 0,05 процентного пункта, до 2,43%, австралийского доллара — на 0,02 процентного пункта, до 1,98% и швейцарского франка — на 0,02 процентного пункта, до 0,25%.