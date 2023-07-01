ДУШАНБЕ, 1 июл — ПРАЙМ. Евразийский банк развития в 2023-2026 годах выделит 650 миллионов долларов на реализацию приоритетных проектов Таджикистана, сообщили РИА Новости в управлении международного сотрудничества министерстве экономического развития и торговли республики. Доля России в капитале Евразийского банка развития упала до 44,8 процента

"Это соглашение о финансировании в 650 миллионов было достигнуто на встрече главы минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода с председателем Евразийского банка развития Николаем Подгузовым в Астане", — сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча состоялась в рамках ежегодного заседания Совета Евразийского банка развития в Астане. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Таджикистаном и ЕАБР, привлечения льготных средств.

"…Завкизода обратился к Подгузову с запросом об увеличении финансирования социально-экономических секторов Таджикистана для достижения стратегических целей и приоритетов правительства республики, в том числе развития зелёной экономики, индустриализации, усиления экспортного потенциала, цифровой экономики и социальных сфер", — заявил собеседник агентства.

Председатель ЕАБР выразил готовность увеличить финансирование проектов в этих направлениях и заверил, что инвестиционный портфель банка в Таджикистане увеличится до 5% от его общего инвестиционного портфеля.

На сегодняшний день ЕАБР и его структуры реализовали 13 инвестпроектов на общую сумму 266,4 миллиона долларов, в том числе семь грантовых и льготных проектов Евразийского фонда стабилизации и развития на 215 миллионов долларов и шесть проектов самого банка на сумму 51,4 миллиона долларов.