МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Экономическая правда". В конгрессе США хотят запретить финансировать Украину до конца конфликта

"Всего с начала года НБУ продал уже 12,455 миллиарда долларов, а купил — 177,89 миллиона долларов", — говорится в сообщении на сайте издания со ссылкой на данные регулятора.

Как сообщает издание, за июнь регулятор продал 1,798 миллиарда долларов, за прошлую неделю — 435,82 миллиона долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 миллиарда долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.