ПРАГА, 2 июл — ПРАЙМ. Чехия в прошлом году выделила украинским беженцам помощь в 14 миллиардов крон (около 640 миллионов долларов), передает агентство ЧТК со ссылкой на направленный в правительство документ МИД страны. В Крыму обещали устроить главе МИД Чехии "комфортный отдых"

"Данная сумма в 14 миллиардов крон — это расходы на обеспечение пребывания и предоставления временной охраны беженцам с Украины", — сказано в документе внешнеполитического ведомства.

Первый ваице-премьер, глава МВД Чехии Вит Ракушан ранее заявлял, что в страну с 24 февраля прошлого года прибыли около 550 тысяч беженцев с Украины.

Отмечается, что че6шский МИД выделил на 27 проектов помощи украинцам, в том числе находящимся на территории Молдавии, примерно 8,7 миллиона долларов. Правительство Чехии, в свою очередь, планирует до 2025 года каждый год направлять на поддержку беженцев по 500 миллионов крон (около 22,7 миллионов долларов).

Согласно документу, Прага также выделила 2,1 миллиона долларов на поддержку сирийских беженцев в Турции, 313,2 миллиона долларов — на помощь Грузии, Молдавии, Замбии, Камбодже, Эфиопии, Боснии и Герцеговине. Помимо этогог, в прошлом году в ценлом Чехия направила на программы развития 20,86 миллиардов крон (около 948 миллионов долларов).