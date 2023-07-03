МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" в 2022 году увеличил инвестиции в НИОКР в три раза, до 586 миллионов рублей, в этом году компания планирует продолжить инвестирование в развитие собственных СПГ-технологий, а также в разработку российской технологии производства низкоуглеродного аммиака, говорится в отчёте компании об устойчивом развитии. СМИ: инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов

"В отчетном году "Новатэк" нарастил объем инвестиций в НИОКР в три раза (на 220%, в 2021 году – 183 миллиона рублей) – до 586 миллионов рублей. Рост, прежде всего, связан с развитием технологий для локализации СПГ-оборудования и повышения эффективности", – говорится в отчёте. Компания в 2023 году планирует продолжить инвестирование в развитие собственных СПГ-технологий, а также в разработку российской технологии производства низкоуглеродного аммиака.

"Новатэк" развивал инновации в разработке месторождений, производстве СПГ, охране труда и промышленной безопасности, декарбонизации: в 2022 году было зарегистрировано 32 патента, разработана собственная технология сжижения природного газа "Арктический каскад", внедрены новые технологии бурения скважин и инструменты искусственного интеллекта, отмечается в отчете.

Объем инвестиций в устойчивое развитие кроме НИОКР – включает охрану окружающей среды, обеспечение производственной безопасности, заботу о работниках и местных сообществах, ВИЭ – вырос на 3%, до 12,6 миллиарда рублей. Инвестиции в социальную сферу выросли на 3%, до 9,2 миллиарда рублей, а в экологию снизились на 9%, до 2,8 миллиарда рублей.

"Новатэк" – один из крупнейших производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки "Новатэка" расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.