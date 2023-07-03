МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Французские власти выделят 20 миллионов евро на ремонт разбитых во время беспорядков камер видеонаблюдения, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

Во Франции рассказали о готовящемся ударе БРИКС по Западу

"Много камер видеонаблюдения были разбиты, я выделил 20 миллионов евро сегодня утром, чтобы мы могли вернуть на место все эти камеры уже в конце лета", — сказал глава ведомства.

На прошлой неделе полицейские полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка после отказа, по словам силовиков, выполнить их требования. В результате в нескольких городах Франции вспухнули беспорядки. Согласно инфорации властей страны, молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, здания полиции и других госорганов, разграбила около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. Примерно три тысячи человек задержали.