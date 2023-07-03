МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Французские власти выделят 20 миллионов евро на ремонт разбитых во время беспорядков камер видеонаблюдения, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Во Франции рассказали о готовящемся ударе БРИКС по Западу

"Много камер видеонаблюдения были разбиты, я выделил 20 миллионов евро сегодня утром, чтобы мы могли вернуть на место все эти камеры уже в конце лета", — сказал глава ведомства.

На прошлой неделе полицейские полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка после отказа, по словам силовиков, выполнить их требования. В результате в нескольких городах Франции вспухнули беспорядки. Согласно инфорации властей страны, молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, здания полиции и других госорганов, разграбила около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. Примерно три тысячи человек задержали.