МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие закона об исполнении федерального бюджета за 2022 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 июля. Акциз на ввозимые вейпы принес бюджету России втрое больше, чем на стики

"Прошлый год был, понятно, это такой тест на прочность государственных финансов. Хочу сказать, что в целом мы прошли это испытание. …Экономические показатели при тех ограничениях, с которыми мы столкнулись, оказались неплохие", — заявил глава Минфина России Антон Силуанов на заседании комитета. При этом принятые меры по поддержке людей и бизнеса сработали, отметил он.

"Счетная палата признала отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год во всех существенных отношениях достоверным", — сообщила в свою очередь и.о. главы ведомства Галина Изотова. Вместе с тем, по ее словам, были выявлены нарушения на 1,57 триллиона рублей, из которых 1,4 триллиона рублей связаны с ошибками в бухучете и финансовой отчетности. Также в ходе проверок инспекторы Счетной палаты "помогли устранить нарушения в отчетности" на 1,379 триллиона рублей, добавила Изотова.

А глава бюджетного комитета Андрей Макаров сообщил, что 23 комитета-соисполнителя и комиссия по закрытым статьям бюджета поддержали утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год.

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей (111,2% к объему доходов, установленному ранее законом о бюджете на 2022 год), по расходам – 31,119 триллиона рублей (131,3%). Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП. ВВП России вырос до 5,4 процента в годовом выражении в мае

При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по сравнению с 2021 годом увеличилась на 0,8 процентных пункта, а доля ненефтегазовых доходов, наоборот, снизилась на 1,4 п.п. Увеличение поступления нефтегазовых доходов связано главным образом со сложившимися в прошлом году высокими ценами на нефть и газ, а также отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 года.

Исполнение нацпроектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% от уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона. Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей — до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего — увеличилась с 78,8% до 82,3%.